Diretta Verona-Venezia ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - Derby veneto già crocevia per il Verona reduce da 3 sconfitte consecutive che ospita il Venezia questa sera. Paolo Zanetti, causa incidente in autostrada che gli ha impedito di raggiungere Verona da Peschiera del Garda (quartiere generale della società scaligera) non ha parlato alla vigilia ma lo ha fatto con forza il direttore sportivo Sean Sogliano: "Con il Venezia può succedere di tutto. Ci aspetta una partita molto difficile. Nelle prime sette giornate abbiamo lottato fino alla fine, alcune cose sono andate bene, altre no. Dobbiamo affrontare partita per partita. Non viene il Milan o l’Inter, ma una squadra che farà di tutto per fare risultato. I tifosi ci daranno una mano, veniamo da un periodo con tanti infortuni che hanno condizionato questo inizio. Sono partite in cui può succedere di tutto. È fondamentale anche chi gioca cinque minuti. Tutti hanno la stessa importanza, dobbiamo diventare più squadra visto che ogni anno siamo una squadra. Dobbiamo essere più uniti e più cattivi".

La vittoria contro il Genoa e la buona prestazione in casa della Roma sono i punti di partenza di un Venezia sicuramente in ripresa, ma pur sempre bisognoso di fare risultato. Il derby col Verona è un esame da non fallire: "Dobbiamo dare continuità a ciò che abbiamo fatto, alzando l’asticella per arrivare a risultati importanti, tenendo alta l’attenzione in determinanti momenti della gara. Un aspetto che fa la differenza" ha spiegato Eusebio Di Francesco