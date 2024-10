Il Verona torna al successo: Zanetti ringrazia Joronen, Venezia rimontato

VERONA - Dopo tre ko di fila, il Verona torna a vincere nel secondo anticipo del 7° turno di Serie A battendo per 2-1 il Venezia nel derby al Bentegodi. Ritrova i tre punti Zanetti che si rilancia in classifica grazie al pasticcio nel finale di Joronen sul colpo di testa di Kastanos. Per i gialloblù una vittoria che vale quota 9 punti in classifica. Secondo ko consecutivo in rimonta per Di Francesco che, come nella scorsa giornata a Roma contro Juric, si porta avanti per poi subire la rimonta degli avversari. Lagunari inchiodati a quota 5 punti e sempre penultimi in classifica in attesa del Monza.