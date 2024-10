Diretta Inter-Torino ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - L'Inter campione d'Italia chiude il programma del sabato della settima giornata di campionato ospitando il Torino in una partita già delicata per i nerazzurri. Inzaghi e i suoi non si possono permettere altro che la vittoria, per non scivolare a meno 4 o 5 punti dalla capolista e a meno 3 o 4 dalla seconda in classifica, prima di una sosta nazionale. Situazione che metterebbe prima di tutto l’Inter a una distanza non colmabile nemmeno con una vittoria nello scontro diretto, almeno per quanto riguarda il Napoli. In seconda battuta, che animerebbe non poco i dibattiti in una settimana in cui di solito sono pochi gli argomenti da trattare, quando non si parla d’azzurro - e oltretutto di Inter si parla tanto anche per altri motivi in questi giorni. La situazione punti, insomma, rischia di diventare delicata, se non arrivasse una vittoria contro il Torino. Granata che saranno guidati dal vice Godinho che chiede gioco, coraggio e comportamento per riscattare l'ultima sconfitta in campionato, Vanoli (squalificato) ha presentato così la sfida di San Siro: "È una sfida importante da tanti aspetti. E' un periodo non positivo per noi, è l'opportunità di far vedere che possiamo tornare a fare cose importanti. Sapevo che poteva arrivare un momento così, è anche bello capire come uscirne. Alla squadra ho detto ere in ciò che facciamo. I periodi negativi fanno parte dei percorsi, una squadra come la nostra non può essere perfetta anche perché vanno migliorati i meccanismi. Bisogna essere equilibrati, sappiamo che incontriamo una grande squadra ma per fare qualcosa di importante serve coraggio. Dobbiamo giocare con personalità".