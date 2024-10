Diretta Atalanta-Genoa ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Per l'Atalanta quella contro il Genoa è un'occasione davvero molto importante per arrivare a quota 10 in classifica e andare alla seconda sosta stagionale per le nazionali con un buon bottino di punti. Considerando anche il cammino in Champions League e nonostante un paio di passi falsi evitabili, l'avvio di stagione dell'Atalanta è positivo e ci sono già giocatori che sono arrivati in estate dal mercato che si stanno prendendo la scena come Kossounou, Bellanova e lo stesso Samardzic. Osservato speciale con il Genoa sarà il centravanti dell'Italia Retegui, ex della partita e già a quota 4 gol in campionato. In casa Genoa Gilardino dovrà fare a meno di Malinovskyi, Messias, Badelj, Frendrup ed Ekuban. Così ecco il reintegro in rosa di Melegoni mentre sarà la prima volta di Norton-Cuffy, ripresosi dall’operazione subita ai piedi al suo arrivo in Italia