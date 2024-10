Retegui show, tripletta da capocannoniere: manita Atalanta sul Genoa!

L'Atalanta travolge il Genoa in casa per 5-1 e lo fa grazie alla tripletta di Retegui che non risparmia la sua ex squadra che l'ha lanciato in Serie A. L'italoargentino è attualmente il capocannoniere del nostro campionato con 7 reti all'attivo. Di Ederson e De Roon le altre reti della Dea mentre il gol della bandiera dei rossoblù è stato siglato dal 17enne Ekhator. In classifica, la squadra di Gasperini sale a quota 10 punti agganciando Lazio ed Empoli. Sempre più in crisi il Genoa di Gilardino che incassa la quarta sconfitta in campionato, occupando il terzultimo posto a quota 5 lunghezze.