Diretta Monza-Roma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Vincere per dimenticare la disfatta di Boras in Europa League e chiudere al meglio il primo tour de force dell'anno, seppur senza Dybala e Hummels: è la missione della Roma in casa del Monza prima dello stop per la sosta delle nazionali. Vincere con i brianzoli significherebbe fare bottino pieno in campionato dall'avvento di Juric in panchina, per questo il tecnico ex Torino alla vigilia parla della gara come di "una piccola finale". "Abbiamo ancora grossi margini di miglioramento, come squadra e come idee. Contro l'Elfsborg ho visto concetti giusti, abbiamo mosso bene la palla ma siamo mancati nelle scelte. Siamo tutti concentrati sul nostro obiettivo, dobbiamo crescere tanto per competere con le altre. Siamo partiti in ritardo, ora abbiamo fatto 6 punti nelle ultime 2 e ci stiamo aggiustando. Abbiamo ora una grande occasione per chiudere bene il ciclo a Monza" ha dichiarato l'allenatore giallorosso in conferenza stampa.