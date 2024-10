Diretta Fiorentina-Milan ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Fiorentina e Milan, dopo gli impegni in Europa, si affrontano nel settimo turno di Serie A. I viola hanno ottenuto un solo successo in sei giornate, pareggiando 4 volte e perdendo contro l’Atalanta, mentre i rossoneri, in campionato, vengono da tre vittorie di fila (contro Venezia, Inter e Lecce) e sono a quota 11 punti in classifica. “La continuità è importante in questo momento, serve avere tutti i giocatori per avere una base che supporta la crescita della squadra. Dopo Leverkusen il gruppo era deluso e arrabbiato, ma dalla settimana ho delle buone sensazioni. Giocare a Firenze è sempre difficile, loro hanno una bellissima squadra. Penso che siamo pronti per fare una buona partita e vogliamo vincere” ha detto Fonseca, tecnico del Milan, alla vigilia.