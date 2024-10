Pedro infinito, la Lazio raggiunge la Juve: Empoli ko. Pari Bologna-Parma

La Lazio batte l' Empoli soffrendo per 2-1 grazie alle reti di Zaccagni e Pedro che rimontano il vantaggio iniziale dei toscani firmato da Sebastiano Esposito . Ad inizio ripresa da segnalare un rigore sbagliato da Castellanos , complice una grande parata di Vasquez. In classifica, la squadra di Baroni scavalca quella di D'Aversa e vola a quota 13 punti, agganciando al quarto posto sia la Juventus che l'Udinese. Nell'altra gara pomeridiana, pari tra Bologna e Parma nel derby emiliano per 0-0. I felsinei non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica arrivata grazie al rosso diretto estratto a Coulibaly ad inizio ripresa. Passo in avanti per le due squadre in classifica col Bologna che sale a quota 8 e il Parma che avanza a quota 6.

Lazio-Empoli 2-1, la cronaca

Primo tempo a dir poco spettacolare, con l'Empoli che passa in vantaggio alla prima occasione con Esposito al 9', che sfrutta l'errore in uscita di Provedel sul cross di Pezzella. La Lazio reagisce con veemenza ma fatica a trovare l'occasione, poi in pieno recupero al 49' arriva il pareggio con Zaccagni che di testa mette in rete un cross perfetto del solito Nuno Tavares. Quinto assist in campionato per il portoghese. Nel secondo tempo, la Lazio continua a spingere e si procura un rigore per un fallo di Pezzella in area su Dia. Dal dischetto Castellanos calcia potente addosso a Vasquez, poi spara alto il possibile tap-in vincente. Scampato il pericolo, l'Empoli non si limita a difendersi ma prova a spingere, con Cacace che dalla distanza vede il suo tiro deviato in angolo. La replica della Lazio con un destro dal limite di Zaccagni di poco alto. E' il preludio al gol firmato all'84' da Pedro, con un micidiale destro potente sotto la traversa su perfetta imbucata dalla trequarti di Castellanos. Gol numero 20 in Serie A per l'ex Barça, il primo quest'anno. Nel finale, i biancocelesti di casa hanno anche due chance per rimpinguare il bottino prima con Castellanos fermato da un super Vasquez e poi con Castrovilli da fuori. Ma sarebbe stata una punizione eccessiva per l'Empoli visto oggi.

Bologna-Parma 0-0, la cronaca

Comincia meglio il Parma, con diverse iniziative sviluppate sulla corsia di destra grazie alla dirompenza di Man e alle geometrie del centrocampo crociato, il tutto a servizio di Bonny. La prima vera chance della gara ce l'avrà però il Bologna, al 29', sul corner battuto nel cuore dell'area del Parma e indirizzato verso la porta da Castro, che di testa manca di poco la porta di Suzuki. Portiere dei gialloblù che si dovrà impegnare poco più tardi, sullo sprint e tiro di Ndoye che calcia col mancino trovando però proprio la respinta del giapponese. Tanto ritmo ma poche altre palle gol fino alla fine del primo tempo, mentre ad inizio ripresa arriva l'episodio che lascia in dieci uomini il Parma: piede a martello di Coulibaly su Ndoye e l'arbitro Di Bello che, dopo il controllo al Var, cambia l'iniziale cartellino giallo estratto al difensore dei crociati in rosso. Superiorità numerica che il Bologna prova subito a sfruttare, con il destro dal limite di Castro sul quale è ancora reattivo Suzuki a dire di no in tuffo. Crescita fisiologica dei rossoblu, che assediano progressivamente la trequarti del Parma, granitico però nella difesa delle avanzate avversarie. Partita che entra così nella sua fase finale, con il parziale bloccato e il gioco sempre più spezzettato per falli e stanchezza complessiva dei ventidue in campo. All'88' è il neo entrato Karlsson a spaventare il Parma sulla conclusione dalla distanza deviata da Bernabè e che per poco non termina in rete. Recupero che vede poi la squadra di Pecchia avere addirittura la palla del possibile 1-0, sul break di Mihaila che calcia con il destro trovando la parata in tuffo di Ravaglia, che tiene in piedi il definitivo 0-0 con il quale si chiude la gara del Dall'Ara.