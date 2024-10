De Gea eroe, al Milan non basta Pulisic 'alla Totti': successo Fiorentina!

FIRENZE - Succede davvero di tutto al Franchi nel posticipo della settima giornata del campionato di Serie A tra Fiorentina e Milan : tre rigori sbagliati, tre gol e occasioni a grappoli da una parte e dall'altra. Alla fine a spuntarla è la Viola di Raffaele Palladino che supera 2-1 i rossoneri di Paulo Fonseca e bissa il successo di giovedì in Conference League contro i gallesi del The New Saints (2-0). Settimana da dimenticare, invece, per il Diavolo che dopo la sconfitta in Champions League a Leverkusen contro i campioni di Germania del Bayer (1-0) cade anche in campionato interrompendo la striscia di tre successi di fila (4-0 al Venezia, 1-2 nel derby contro l' Inter e 3-0 al Lecce) e incassando il secondo ko dopo il 2-1 del Tardini contro il Parma al secondo turno. La Fiorentina sale così a quota 10, un punto sotto il Milan che perde terreno sulle prime della classe.

Fiorentina-Milan: la cronaca

Il primo tempo è subito ricco di colpi di scena con la Viola più quadrata rispetto ad altre uscite e i rossoneri che di contro sembrano la copia delle prime giornate di campionato. I padroni di casa potrebbero passare in vantaggio già al 20' su calcio di rigore assegnato per fallo di Theo Hernandez su Dodo ma Kean tira male rendendo facile l'intervento di Maignan. Al 35' la gara si sblocca, con l'ex della sfida Yacine Adli che batte l'estremo difensore avversario con un bel destro che prima bacia il palo e poi finisce in fondo alla rete. La serata da incubo dell'esterno mancino del Diavolo si completa a fine frazione quando restituisce il favore facendosi ipnotizzare da De Gea dopo che il direttore di gara, Pairetto, aveva fischiato un penalty per fallo di Ranieri su Morata. Le cose non vanno meglio agli ospiti a inizio ripresa quando l'arbitro concede un secondo rigore per fallo di Kean su Gabbia: anche stavolta ci pensa l'ex Manchester United che dice di no ad Abraham. Al 60' è però il solito Pulisic con un gol che ricorda quello di Totti nel derby contro la Lazio dell'11 gennaio 2015 a trovare il pareggio per gli ospiti sfuggendo ad Adli. La Fiorentina al 70' reclama l'ennesimo calcio di rigore della serata che né l'arbitro né il Var assegnano per un fallo che è sembrato in realtà esserci di Reijnders su Colpani. Per fortuna dei gigliati arriva il gol di Gudmundsson con l'islandese che finalizza un contropiede perfetto. Nel finale il Milan tenta l'assalto con Okafor prima e Chukwueze poi ma il fortino viola resiste, anzi Kean centra anche una clamorosa traversa con una sassata dalla distanza, e così al triplice fischio il Franchi può esultare e soprattutto ringraziare De Gea.