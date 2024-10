Rigori e rigorini, polemiche in A: quando l’arbitro si allontana dal calcio

Due pesi e due misure

Il calcio è fatto di precedenti: se in occasione di Como-Verona una pizzicata di Sergi Roberto sullo scarpino di Lazovic è degna di essere richiamata dal VAR, mentre il rigore su Baldanzi non viene concesso, è ovvio che qualcosa scricchiola. Sento parlare di “step on foot” o di “giallo per imprudenza”, o addirittura di un piede “preso pieno o non pieno”. Proviamo ancora a far chiarezza. L’episodio dello scorso anno tra Piccoli e Thiaw in Lecce-Milan (gol annullato ai salentini per fallo nell’azione d’attacco), per esempio, non ha nulla a che vedere con il classico step on foot: entrambi lottano lecitamente per guadagnarsi uno spazio, guardando il pallone che è in alto. Così come Baldanzi e Kyriakopoulos: non c’è una contesa a terra, lottano e guardano il pallone, con lo stesso obiettivo. In questi due casi non possiamo parlare propriamente di “step on foot”, che si configura solo quando c’è una contesa rasoterra per il pallone, uno dei contendenti arriva per primo e viene poi colpito dall’avversario con un pestone.