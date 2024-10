Conceicao, oltre al danno la beffa: squalifica e multa! Theo Hernandez stangato

In riferimento alle partite dell'ultima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha squalificato per 2 giornate il difensore del Milan Theo Hernandez "per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara". Un turno di squalifica e ammenda di 2mila euro per Francisco Conceicao (Juventus) espulso contro il Cagliari per "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".