Serie A, boom spettatori: 31.722 a partita, Inter prima. Como, Juve e Atalanta in testa per media riempimento

Cresce prepotentemente la voglia di calcio e, soprattutto, la voglia di assistere di persona all'evento calcistico. Lo dimostrano i dati sull'affluenza negli stadi italiani dopo le prime sette giornate della Serie A. Da 32 anni non si registrava una media tanto alta: 31.722 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 93,24% (nel '92-'93, la media era stata di 32.636 presenze). Il sito specializzato Calcio e Finanza ha stilato la classifica del botteghino: l’ Inter è prima , grazie a 72.845 spettatori presenti in ogni gara; il Milan è secondo (71.239); terza la Roma (64.221). Seguono il Napoli (49.413) e la Lazio (43.125). A seguire: Juventus (162.923), Genoa (32.352, ma, contro i bianconeri, i rossoblù hanno giocato a porte chiuse, sanzione comminata dal Giudice Sportivo in relazione agli incidenti scoppiati nel giorno del derby con la Samp); Lecce (27.019); Bologna (26.991); Verona (25.096); Atalanta (22.940); Torino (22.619); Udinse (22.123); Fiorentina (19.710); Parma (19.624); Cagliari (15.896); Empoli (12.171); Monza (11.737); Venezia (10.577); Como (10.398).

La media riempimento

Particolarmente significativi i dati relativi alla media di riempimento che scaturisce dal rapporto fra la capienza dello stadio e il numero degli spettatori. In testa c'è il neopromosso Como (98,24%), ritornato in Serie A dopo 21 anni e capace di suscitare un grande entusiasmo nella sua tifoseria, in attesa che prenda il via l'ambizioso progetto di ristrutturazione del Sinigaglia. La Juventus è seconda (98,13)%; l’Atalanta è terza (97,87%), forte del nuovo, spettacolare Gewiss Stadium: dopo il completamento dei lavori in Curva Morosini, l'impianto è stato inaugurato il 15 settembre scorso, in occasione dell'incontro con la Fiorentina. Nella graduatoria del riempimento direttamente proporzionale alla capienza dello stadio, la Dea è seguita dal Genoa con il 97,15%, nonostante la delicata situazione di classifica della squadra di Gilardino e la messa in vendita della società da parte di 777 Group. Il Cagliari registra il 96,86% di presenze nella Domus Arena; l'Inter riempie San Siro per il 96,20% dei posti. A seguire: Roma (95,02%); Milan (94,08%); Napoli (90,28%); Lecce (88,49%); Udinese (87,95%); Parma (87,79%); Venezia (87,53%); Bologna (84,88%); Torino (80,28%); Fiorentina (79,52%, ma la squadra viola è penalizzata dai lavori di ristrutturazione del Franchi che dureranno presumibilmente per due anni); Verona (79,13%); Empoli (75,29%); Monza (68,63%); Lazio (63,81%).

