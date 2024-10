Balotelli pronto al ritorno: “Vi dimostro chi sono”. C’è un club di Serie A

A volte ritornano, è proprio di caso di dirlo. Mario Balotelli scalpita e non vede l’ora di essere di nuovo protagonista in Serie A . L’ennesima occasione della carriera da talento incompiuto potrebbe dargliela il Genoa , alla ricerca di una scossa per risollevarsi in classifica. Sono passati 4 anni dall’ultima volta in cui il centravanti ha calcato i palcoscenici del nostro massimo campionato (stagione 2019/20 col Brescia). In Italia era rimasto pure la stagione successiva, scendendo però in B per provare a vincere il campionato col Monza targato Berlusconi-Galliani . Missione fallita e da allora Mario gravita tra Turchia (Adana Demirspor) e Svizzera (Sion). Avventure in chiaroscuro (bene in SuperLig, un disastro l’esperienza elvetica) che l’hanno portato a restare tutta l’estate a spasso. I panni da svincolato di lusso ormai gli vanno stretti: per questo Balo da settimane si allena duramente tutti i giorni a Castegnato agli ordini del preparatore Stefano Mazzoldi.

Balotelli pronto per il Genoa

Per il bomber classe 1990 anche qualche seduta di gruppo col Palazzolo (Serie D), dove ha iniziato a giocare il fratello minore Enock Barwuah (2 gol in 2 partite). Il modo migliore per tenersi in forma. Chi lo conosce bene, infatti, racconta di non averlo mai visto così deciso e determinato negli allenamenti. Il segnale di come Mario non voglia lasciare nulla d’intentato verso il suo obiettivo: tornare a giocare in Italia. Ecco perché l’ex centravanti della nazionale ha dato subito la propria disponibilità al Grifone. Balotelli, infatti, appare pronto ad accettare un contratto fino al 30 giugno a cifre molto basse rispetto ai suoi standard (si parla di un ingaggio inferiore ai 500mila euro). D’altronde di soldi ne ha guadagnati tanti tra Inter, Manchester City, Milan, Liverpool e Marsiglia: adesso vuole regalarsi un finale di carriera da protagonista. Con l’intento di dimostrare di poter essere ancora decisivo. Il modo migliore per zittire i critici. Per questo ieri sui social ha postato vari video dei suoi duri allenamenti in palestra e nei quali appare tirato a lucido come ai tempi d’oro.