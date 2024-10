Var a chiamata: esperimento in Coppa Italia? Ecco come funzionerà

Come funzionerà

E l'Italia si è offerta volontaria per sperimentare il Var a chiamata. Ovvero concedere un "challenge" o due agli allenatori delle squadre, che lo comunicherebbero al quarto uomo che, a sua volta, chiamerebbe l'arbitro a rivedere una determinata azione per dare un rigore o annullare un gol. Come accade, peraltro, in moltissimi altri sport dal volley al tennis. In tutto, quindi, ci sarebbero 4 challenge in una partita, due per parte, in mano agli allenatori.

Come avverrebbe la sperimentazione? All'inizio nei settori giovanili ed eventualmente nella Serie C (dove ci sono le seconde squadre di Juve, Milan e Atalanta), ma poi in un secondo momento anche in Coppa Italia. L'esperimento potrebbe dimostrare se effettivamente è un meccanismo gestibile o aumenta il caos.