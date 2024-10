Di Canio esclusivo: "Juve, prenditi Zirkzee. Douglas Luiz, vi dico la verità"

"No Yildiz, no Weah: Zirkzee perfetto, tanto a Manchester..."

A gennaio serve un vice Vlahovic? Magari con caratteristiche diverse dal bomber serbo.

"Se dobbiamo trovare una grande pecca della Juve, è proprio questa. Io l’ho detto anche quel giorno al Club di Sky Sport: ragazzi, ma non può esistere che la Juve sia senza un’alternativa al centravanti. Si fa male Milik a giugno, ma poi c’era il tempo per intervenire. La Juve aveva più attaccanti l’anno scorso che non aveva la Champions: devi avere delle soluzioni per sopperire".



Yildiz può esserlo?

"Ma no, ma no... Poi, per carità: tutto si può fare. Però Yildiz non va trasformato: puoi farlo per una partita, due, ma non per quattro o cinque mesi. La forza di Yildiz è partire da dietro, nello spazio, nell’uno contro uno: quando è più accentrato rende di più perché punta la porta, ma non è un centravanti. Come non lo è Weah e non lo sarebbe Nico Gonzalez. Se Vlahovic deve rifiatare o ha un problema fisico, Motta che fa? È una situazione in cui la Juve non avrebbe dovuto trovarsi, anche per poter disporre di un’alternativa in grado di proporre un piano tecnico-tattico differente in base all’avversario".



Quindi quale può essere la soluzione?

"A gennaio è difficile trovare un’opportunità sul mercato, gli attaccanti buoni non te li danno. Però...".



Però?

"Se tu mi dovessi chiedere un profilo funzionale alla Juve per gennaio, io ti rispondo così: mi farei prestare Zirkzee dal Manchester United. Tanto lì stanno facendo da qualche anno scelte folli e non funziona niente, nemmeno Zirkzee. Per la Premier è un po’ troppo lento: lì ti aggrediscono subito e fischiano il 30% di falli in meno, in Italia abbiamo visto invece che impatto ha avuto il giocatore proprio nel Bologna. Poi magari mi smentirà a suon di gol, però se lo dovessero dare in prestito: hanno già Hojlund, poi c’è Rashford che sta giocando in quella posizione. Sarebbe il profilo perfetto, anche perché consentirebbe a Motta di avere un attaccante con caratteristiche differenti da Vlahovic. Ma la trattativa la comincerei adesso: un prestito con magari la possibilità di riscattarlo: Zirkzee non è un realizzatore devastante, non è uno da 25 gol, ma fa giocare bene gli altri".