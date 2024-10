Paz contro Man: il futuro è adesso. Como-Parma sarà anche il duello tra talenti

Si scrive Como-Parma, si legge Nico Paz contro Dennis Man , ovvero il duello tra due dei talenti più luminosi della Serie A. Entrambi fantasisti e dotati di un mancino fatato che ha stregato gli osservatori dei grandi club, oltre ad aver già fatto innamorare le rispettive tifoserie. Un duello a suon di colpo di classe. Il funambolo nato nel 2004 a Tenerife ha conquistato anche sua maestà Lionel Messi , che gli ha vaticinato un grande futuro e l’ha già preso sotto la sua ala protettiva in Nazionale. Un feeling immediato e fortissimo tra i due, come dimostrato l’altra notte durante Argentina-Bolivia, gara in cui Paz ha debuttato con l’albiceleste innescando e mandando in gol proprio Messi. Mica male come esordio per il gioiellino scuola Real Madrid.

Paz: citofonare Florentino Perez

Paz ha attirato, inoltre, le attenzioni di numerosi club, visto che in queste settimane sono stati avvistati diversi scout sugli spalti del Sinigaglia per visionarlo da vicino. Tra le big italiane Napoli, Milan e Juventus hanno già avuto modo di prendere appunti, così come gli inglesi dell’Arsenal. Difficile però che Florentino Perez se lo faccia sfuggire, visto che i Blancos hanno il 50% sulla rivendita ma soprattutto un’opzione di riacquisto. Tradotto: chiunque vorrà provare a prenderlo, dovrà prima fare i conti con i campioni d’Europa. Intanto se lo gode Fabregas, che l’ha voluto fortemente in riva al lago (l’allenatore catalano è stato decisivo nel convincere Paz ad accettare il Como) e spera in altre magie del maghetto argentino per continuare a risalire la classifica. Occhio però a un Parma che finora ha sempre regalato spettacolo su tutti i campi.

Man: obiettivo doppia cifra

Anche grazie alle giocate del romeno Man, protagonista pure in nazionale con una rete e un assist contro Cipro e un passaggio vincente contro la Lituania. Il classe 1998 appare finalmente maturato e pronto a consacrarsi. L’obiettivo è arrivare in doppia cifra di gol e assist. Missione possibile, visto che è già andato a segno tre volte. Dopo i tentativi (respinti) di Ajax e Lione la scorsa estate, ora ha iniziato a seguirlo pure il Borussia Dortmund (c’era un emissario in tribuna al Tardini a fine agosto in occasione del match contro il Milan). Dopo le prodezze casalinghe (Fiorentina, Milan e Cagliari) Man va adesso a caccia di un gol in trasferta che gli manca dal 19 gennaio (a Marassi contro la Samp). A Como l’occasione giusta per sbloccarsi lontano da casa. In una sfida che promette grande spettacolo.