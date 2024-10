Pinamonti show, 2-2 in Genoa-Bologna. Paz risponde a Bonny in Como-Parma

Terzo pareggio consecutivo per il Bologna di Vincenzo Italiano. La formazione felsinea, infatti, nonostante le reti di Orsolini al 37' e Odgaard al 56', non va oltre il 2-2 allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa , che rimonta con uno scatenato Pinamonti, a segno al 73' e all'85'. In classifica , salgono a 9 punti in classifica, mentre i liguri di Alberto Gilardino, appena fuori dalla zona retrocessione, inseguono a tre lunghezze di distanza. Miretti, autore di una prova incolore , viene sostituito al 65' da Zanoli. La perla di tacco di Bonny dopo venti giri di lancetta non basta al Parma di Pecchia per tornare dal Sinigaglia con un punteggio pieno. Fermati anche da due pali, i ducali impattano 1-1 contro il Como , che trova il gol del pari con Paz all'ultimo minuto del primo tempo.

Genoa-Bologna 2-2, la cronaca

Il primo squillo della gara arriva dai piedi di Orsolini, che dalla destra si accentra e calcia col mancino trovando la risposta in tuffo di Leali. Bologna pericoloso dunque al 14', prima proprio con Orsolini e poi, di nuovo dalla distanza, con il tiro pericoloso di Moro sul quale è ancora Leali a metterci le mani. Al 35' gli emiliani troverebbero la rete dell'1-0 con Dominguez, che però festeggia inutilmente perché un suo tocco di mano precedente rende nullo il gol del potenziale vantaggio. Vantaggio che però arriverà soli due minuti più tardi, grazie alla conclusione velenosa di Orsolini che, seguita da una deviazione di Vasquez, finisce in rete. Genoa sotto all'intervallo, con il Bologna in controllo e letale nel trovare il 2-0 in avvio di secondo tempo: la respinta di Leali sul corner emiliano porta allo stop e al sinistro di Odgaard che si infila alle spalle del portiere genoano. Raddoppio Bologna e inerzia che sembra tutta dalla parte della squadra di Italiano, con il Genoa che però riaprirà la gara al 73', sull'errore in disimpegno di Casale che favorisce il servizio di Ekhator per Pinamonti che, a tu per tu con Ravaglia, mette in porta il 2-1. Marassi che, dopo qualche fischio, si riaccende improvvisamente così come il Genoa. La squadra di Gilardino va alla ricerca del forcing finale che si conclude con con il colpo di testa vincente di Pinamonti che, sul cross di Martin, salta più in alto di tutti e riporta in parità il parziale. Blackout complessivo del Bologna che porta di fatto ai titoli di coda la sfida del Ferraris, con il Genoa che tenta così di uscire, per risultato e atteggiamento (oltre che infortuni), da un periodo estremamente complicato.

Genoa-Bologna 2-2, tabellino e statistiche

Como-Parma 1-1, la cronaca

Sin dall'inizio del primo tempo il piano partita del Como è ben evidente: la squadra di Fabregas non rinuncia al proprio giro palla ormai identitario e alla pressione alta sugli avversari. Il Parma accetta il registro tattico del Como, raccogliendosi in area di rigore e provando a chiudere ogni pertugio. I padroni di casa giocano bene, ma faticano nel concludere verso la porta di Suzuki. Dall'altra parte il Parma, nonostante l'atteggiamento offensivo del Como, si rende nettamente più pericoloso, soprattutto grazie all'arma del contropiede. Dopo un palo di Almqvist al 11' e qualche sgroppata anche di Cancellieri, il vantaggio crociato arriva al 20' e porta la firma di Bonny. L'attaccante francese riceve in area il cross basso di Hernani, eseguendo uno splendido colpo di tacco che buca Audero. Al 42' il Parma sfiora il raddoppio grazie alla traversa colpita da Bernabé su punizione. Sul finale di tempo, però, il Como riacciuffa il risultato, approfittando dell'eccessiva libertà concessa a Fadera sulla sinistra: l'ala ex Genk serve col filtrante Nico Paz che, davanti a Suzuki, timbra l'1-1 e la sua prima rete in campionato. Nella ripresa, dopo un quarto d'ora di assedio del Como, gli ingressi di Mihaila e Man permettono al Parma di riguadagnare campo. La buona sorte non sorride, però, ai crociati che colpiscono il terzo palo di giornata al 61' con la conclusione da fuori di Mihaila. Il computo delle occasioni pende in direzione della formazione di Pecchia, che al 86' sfiora il vantaggio con Charpentier. Nel finale le due squadre si allungano ricercando il colpo della vittoria. L'ultimo squillo del match è il destro al 91' di Mazzitelli poco distante dall'incrocio dei pali. Un pareggio che, dunque, smuove di poco la classifica delle due squadre. Il Como rimane quattordicesimo a quota nove punti, segue il Parma a due lunghezze.

Como-Parma 1-1, tabellino e statistiche