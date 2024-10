Milan vincente, Udinese furioso: due gol annullati, Chukwueze fa felice Fonseca

MILANO - Il Milan riparte con una preziosa vittoria per 1-0 dopo la sosta delle nazionali e supera con il brivido l'Udinese nell'ottavo turno di Serie A. A San Siro, i rossoneri di Fonseca portano a casa tre punti giocando per oltre un'ora con un uomo in meno e ringraziando il Var per una rete annullata agli ospiti all'ultimo respiro per un fuorigioco millimetrico. Successo di misura che vale il sorpasso in classifica alla formazione di Runjaic, l'aggancio momentaneo all'Inter a quota 14 e una forte iniziezione di fiducia per il tecnico portoghese che, dopo averlo annunciato in conferenza stampa , non ha risparmiato esclusioni eccellenti.

Milan-Udinese, la partita

Senza Theo out per squalifica e con Leao, Tomori ed Abraham in panchina per scelta tecnicna, è ottima la partenza dei rossoneri che al 13' sbloccano: contropiede guidato da Okafor, aggiustato da Pulisic e concluso da Chukwueze che con un colpo da biliardo batte Okoye. Alla mezz'ora si complica il match per i padroni di casa: Reijnders ferma Lovric lanciato verso la prota, fallo da ultimo uomo e cartellino rosso. Con la superiorità numerica arriva il pari allo scadere del primo tempo con Ehizibue, il Var annulla per posizione di offside. Nella ripresa si alza ulteriormente il baricentro friulano, il Milan fatica ad uscira dalla propria metà campo, ma i bianconeri non riescono a rendersi realmente pericolosi dalle parti di Maignan. Runjaic prova con i cambi, Fonseca risponde togliendo Morata per Abraham che al 75' si divora a porta quasi vuota il raddoppio e si infortuna alla spalla lasciando subito il campo. Gli ospiti le provano tutte e al 95' sfondano con Kabasele, è decisivo il Var che richiama Chiffi al monitor per una review che porta al secondo gol annullato per l'Udinese: fuorigioco di Ekkelenkamp. Al triplice fischio è 1-0 Milan.