Diretta Empoli-Napoli ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Il campionato ricomincia con il Napoli lassù, sempre lassù dopo 7 giornate di campionato, imbattuto dallo sciagurato esordio di Verona (3-0) del 18 agosto e con un solo gol subito (Napoli-Como 3-1) nelle ultime 5 partite. I campani hanno vinto 5 delle ultime 6 gare di campionato (un solo pari in casa della Juventus) e nei prossimi 7 giorni (Empoli oggi e il Lecce sabato) vogliono consolidare il primato approfittando anche di alcuni scontri diretti tra le concorrenti che inseguono. In attesa di test probanti che avranno inizio il 29 ottobre e si concluderanno l’8 dicembre (Milan, Atalanta, Inter, Roma, Torino e poi la Lazio, sia in Serie A che in Coppa Italia), la premessa di ciò che attende il Napoli nel mese di fuoco ci sarà nel lunch match di oggi a Empoli, contro la formazione sorpresa del campionato, nonché l’unica “provinciale” che rientra tra le prime 10 di questo abbrivio di stagione.