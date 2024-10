Diretta Venezia-Atalanta ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VENEZIA - Impegnata mercoledì alle 18.45 in Champions League in casa contro il Celtic Glasgow, l'Atalanta alle 15 fa visita al Venezia allo Stadio Luigi Penzo nell'ottavo turno del campionato di Serie A. Avvio altalenante per la Dea di Gian Piero Gasperini che fin qui ha collezionato tre vittorie (4-0 a Lecce e successi interni per 3-2 e 5-1 contro Fiorentina e Genoa), altrettante sconfitte (2-1 a Torino contro i granata, 4-0 al Meazza contro l'Inter e clamoroso 3-2 al Gewiss Stadium contro il Como) e un solo pareggio (1-1 al Dall'Ara contro il Bologna). I nerazzurri cercano dunque continuità di risultati per accorciare le distanze dal gruppo di testa. I lagunari di Eusebio Di Francesco, invece, sono ultimi in classifica con appena quattro punti racimolati, frutto del pareggio per 0-0 alla seconda al Franchi contro la Fiorentina e del successo per 2-0 in casa contro il Genoa. Completano il quadro i ko contro Lazio (3-1), Torino (0-1), Milan (4-0), Roma (2-1) e Verona (2-1): gli ultimi due, come quello all'esordio all'Olimpico, arrivati dopo esser passati in vantaggio.