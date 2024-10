Diretta Roma-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - A chiudere la domenica di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico tra Roma e Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi, che mercoledì voleranno in Svizzera per affrontare lo Young Boys nel terzo turno di Champions League, sono chiamati a rispondere alla Juve che, grazie al successo sulla Lazio (1-0), ha scavalcato momentaneamente in classifica i campioni d'Italia in carica. Reduci dal doppio 3-2 prima della seconda pausa per le nazionali, al Bluenergy Stadium contro l'Udinese e al Meazza contro il Torino, Lautaro e compagni in questo avvio di campionato hanno però mostrato qualche difficoltà soprattutto in fase difensiva, riuscendo a tenere la porta inviolata solo alla seconda e terza giornata, quando sono arrivati i successi interni contro Lecce (2-0) e Atalanta (4-0). Dopodiché 2-2 al debutto a Marassi contro il Genoa, 1-1 a Monza e il ko nel derby contro il Milan (1-2). Quella dei capitolini, invece, è stata una vera e propria falsa partenza: sotto la gestione di Daniele De Rossi zero vittorie, clamoroso ko all'esordio all'Olimpico contro l'Empoli (1-2) e pareggi esterni contro Cagliari (0-0), Juventus (0-0) e Genoa (1-1). I Friedkin hanno così deciso di puntare sull'ex granata Ivan Juric che ha subito battuto 3-0 l'Udinese e 2-1 in rimonta il Venezia tra le mura amiche prima dell'1-1 a Monza nell'ultima uscita.