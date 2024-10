Pasalic-Retegui gol, Atalanta batte Venezia. Fiorentina, goleada a Lecce: 6-0!

Seconda vittoria consecutiva per l'Atalanta, che si aggiudica la trasferta di Venezia valida per l'8ª giornata di Serie A. Al Penzo, gli uomini di Gasperini si impongono con il finale di 2-0. Un risultato firmato Pasalic e Retegui , e che consente alla Dea di salire al 6º posto a pari punti con la Lazio - reduce dal ko contro la Juve - . Il prossimo impegno stagionale vedrà l' Atalanta scendere in campo per la sfida interna di Champions League contro il Celtic: gara in programma il 23 ottobre alle ore 18.45.

La sblocca Pasalic. Retegui raddoppia

Partono bene gli ospiti, che si portano in vantaggio dopo 7 minuti con Pasalic su calcio d'angolo. Il centrocampista croato approfitta della scarsa tenuta difensiva del Venezia - già vista in altre occasioni su calcio piazzato - e firma il vantaggio. All'11, De Ketelaere chiama in causa Stankovic che nega il raddoppio con un grande intervento. Il Venezia allora reagisce con Zampano, che al 19' calcia forte in area trovando perà la respinta di Carnesecchi. Al 40', un incontenibile Retegui recupera palla con un grande stop e si lancia verso la porta dei lagunari, calciando di poco a lato. Gli uomini di Di Francesco frequentano però senza troppe difficoltà la metà campo della Dea, anche grazie a un'ottima prestazione di Oristanio. Nella ripresa, l'attaccante della Nazionale firma il raddoppio approfittando di un pasticcio difensivo e superando Stankovic con un pallonetto che decide il match.

Fiorentina: 6 gol per scavalcare la Dea

Esagera la Fiorentina, che al Via del Mare travolge il Lecce - rimasto in 10 dopo l'espulsione di Gallo al 43' - con il risultato finale di 6-0, recante la doppia firma di Cataldi (20', 45') e Colpani (34', 54') e quelle di Beltran (61') e Parisi (72'). Problema alla caviglia invece per Kean, uscito durante l'intervallo per lasciare spazio a Kouame. Una goleada che consente alla Viola, per l'occasione guidata da Citterio che ha sostituito lo squalificato Palladino, di scavalcare l'Atalanta al 5º posto in classifica. La Fiorentina tornerà in campo il 24 ottobre per la 2ª giornata di Conference League contro il San Gallo.

Espulsione fatale per i salentini

Gara a senso unico al Via del Mare, dove gli ospiti sbloccano le marcature al 20' con Cataldi, che batte Falcone con un tiro da fuori area. Alla mezz'ora, la Viola raddoppia con Colpani che si avventa sulla respinta del portiere dei lagunari. La gara viene poi indirizzata verso un'unica metà campo in seguito all'espulsione di Gallo, che al 43' interrompe la chiara azione da gol portata avanti da Dodo. Nella ripresa, Cataldi firma subito il tris su calcio piazzato. Al 54', l'ex Monza cala il poker e pochi minuti dopo Beltran accompagna la palla oltre la linea. Al 72', Parisi si aggiunge al tabellino dei marcatori.