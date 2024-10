Follia Roma, l'Inter ringrazia: Lautaro spietato, Inzaghi sbanca l'Olimpico

La Roma regala, l' Inter ringrazia e se ne va dall'Olimpico con i tre punti. Nel posticipo dell'ottava giornata la squadra di Inzaghi capitalizza un'azione tragicomica dei giallorossi con Lautaro Martinez che insacca l'unico gol del match all'ora di gioco, approfittando sia della caduta di Zalewski che dell'assist di Celik: 1-0, quota 17 punti e secondo posto in classifica a -2 dal Napoli e a +1 sulla Juventus. Juric decimo, a 1o punti insieme all'Empoli . Per i campioni d'Italia i tasti dolenti arrivano dall'infermeria, con il doppio stop a Calhanoglu e Acerbi nei primi minuti del match che preoccupano in chiave Champions e Juve , prossima avversaria in campionato a San Siro.

Palo Pellegrini, traversa Mkhitaryan

Anche se debilitata dagli infortuni nel primo tempo, i campioni d'Italia hanno colpito l'avversario in una delle rare distrazioni dei padroni di casa, troppo timidi e incapaci di creare grattacapi a Sommer dopo essersi ritrovati sotto. L'Inter lancia un segnale forte al campionato, trascinata dal suo leader e capitano, e inizia nel migliore dei modi questo ciclo terribile di partite, nell'attesa di affrontare tra un weekend la Juventus. Passo indietro invece per i ragazzi di Juric, che non riescono a uscire dalle sabbie mobili di metà classifica nonostante una prova generosa. L'Inter parte forte e parte meglio rispetto ai padroni di casa, ma il doppio guaio fisico che colpisce prima Calhanoglu e poi Acerbi, rispettivamente all'adduttore e ai flessori della coscia, smorza il ritmo dei campioni d'Italia, vicini al gol in avvio con Thuram e con l'ex della sfida Mkhitaryan, che colpisce la traversa. La Roma, che pur presenta dal primo minuto i titolarissimi Dovbyk e Dybala, entrambi recuperati in extremis, nel tridente offensivo completato da Pellegrini, si rende pericolosa solo al 10' con un cross innocuo dello stesso Pellegrini che Sommer non controlla. Per sua fortuna la palla finisce sul palo e i nerazzurri si salvano. Dopo il doppio cambio forzato però i giallorossi crescono, iniziano a tener maggiormente palla, e si presentano davanti al portiere prima dell'intervallo ancora con Pellegrini, che calcia però troppo centralmente favorendo la respinta di pugno di Sommer.

L'incredibile regalo della Roma, Lautaro ringrazia

Nella ripresa ci prova senza fortuna anche Barella, su invito di Thuram, ma il vantaggio nerazzurro arriva poco dopo: angolo per la Roma, palla messa fuori, Zalewski in controllo cade goffamente e perde palla favorendo il contropiede di Frattesi che cerca Lautaro, Celik rientra ma invece di spazzare via tocca delicato in maniera leziosa quasi di tacco, praticamente stoppando il palllone per il Toro che incredulo si fionda sulla sfera e la scarica alle spalle di Svilar nonostante l'ultimo tentativo disperato di deviazione di Dybala. Gli ospiti puniscono la Roma al primo tentativo e cercano subito il raddoppio, approfittando degli spazi che a questo punto i ragazzi di Juric - alla ricerca del pareggio - sono costretti a concedere. Dumfries, entrato nella ripresa, impegna Svilar con un diagonale insidioso, un minuto più tardi nuovo intervento provvidenziale del portiere in uscita su Thuram, lanciato verso la porta anche grazie a un rimpallo favorevole. Juric tenta il tutto per tutto inserendo nel finale nella mischia anche Baldanzi e Soulè, ma questa volta l'Inter non si distrae e non concede nulla.