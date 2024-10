Diretta Verona-Monza ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - A chiudere l’ottavo turno del campionato di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi tra Verona e Monza. Gli scaligeri non conoscono mezze misure e fin qui hanno collezionato tre vittorie e quattro ko: dopo il clamoroso successo per 3-0 sul Napoli al debutto, la squadra di Paolo Zanetti ha perso con lo stesso risultato contro la Juve, poi ha battuto 2-1 il Genoa a Marassi prima di incassare tre sconfitte di fila contro Lazio (2-1), Torino (2-3) e Como (3-2), infine nell’ultima uscita prima della pausa per le nazionali é tornata a gioire superando 2-1 tra le mura amiche il Venezia. I brianzoli, invece, sono penultimi in classifica con soli quattro punti conquistati dopo sette incontri. La formazione di Alessandro Nesta, che dovrà fare a meno di Daniel Maldini, fermato da un infortunio alla vigilia, é l’unica della Serie A a non aver centrato ancora la prima vittoria. Fin qui sono infatti arrivati i pareggi contro Empoli (0-0), Fiorentina (2-2), Inter (1-1) e Roma (1-1) e le sconfitte contro Genoa (0-1), Bologna (1-2) e Napoli (2-0).