Mota, doppietta super e primo successo per il Monza: tris al Verona

VERONA - L'ottavo turno di Serie A si chiude al Bentegodi con il primo successo in campionato del Monza che passa per 3-0 sul Verona. Doppietta show di Dany Mota e primo gol in A di Bianco, Nesta festeggia per i primi tre punti in campionato che portano la formazione brinazola a quota 7 insieme al Parma e fuori dagli ultimi tre posti. Serata amara per Zanetti che riparte con una sconfitta dopo la sosta delle nazionali restando fermo a 9 punti in classifica.