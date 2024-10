Il giochino svelato dei lamenti e dei pianti sul palcoscenico Juventus

Mentre da 24 ore era inevitabile imbattersi nelle dure dichiarazioni del dirigente laziale Fabiani rilasciate a tutte le reti possibili e da subito fatte proprie da mezza Italia, il giorno successivo ho scoperto per caso che tesserati dell’Empoli si erano lamentati per il rigore decisivo concesso al Napoli. Il tema, ovviamente, non scaldava e allora qualcuno deve pur dirvelo: mi spiace, miei cari, avete sbagliato il giorno. Una vecchia regola del calcio italiano è che, se proprio devi lamentarti, non devi sbagliare il momento. Devi accumulare e aspettare il mezzo episodio contro la squadra giusta: è quella la chiave per accedere al palcoscenico. Così facendo, trovi il teatro pieno a guardarti, ad acclamarti, il giorno dopo hai le recensioni del tuo spettacolo in prima pagina. Altrimenti, se proprio vuoi fare l’eroe e lamentarti di episodi decisivi accaduti contro altre squadre meno interessanti per il racconto del calcio da queste parti,le conseguenze sono queste: pochi paganti a vederti, nessuno spazio sui media, sparata sprecata. Titoli di giornale: zero. Riferimenti in prima pagina all’episodio o alle parole dei dirigenti: zero. Peggio per te, così magari la prossima volta non sbaglierai.