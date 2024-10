Diretta Udinese-Cagliari ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - Ad aprile la nona giornata del campionato di Serie A sarà la sfida in programma alle ore 18.30 al Bluenergy Stadium tra Udinese e Cagliari, due formazioni che stanno vivendo un momento di forma opposto. I friulani di Kosta Runjaic, infatti, sono partiti fortissimi tanto da ritrovarsi da soli in vetta alla classifica al quarto turno dopo i successi contro Lazio (2-1), Como (1-0) e Parma (3-2) e il pareggio al debutto al Dall'Ara contro il Bologna (1-1). Poi, però, i bianconeri hanno rallentato visibilmente e nelle ultime quattro uscite hanno rimediato le sconfitte contro Roma (3-0 all'Olimpico), Inter (3-2 tra le mura amiche) e Milan (1-0 al Meazza) e il successo interno contro il Lecce firmato Zemura, autore di uno splendido gol su calcio di punizione. Percorso inverso invece per i sardi. La formazione di Davide Nicola, ex della gara (ha allenato a Udine da novembre 2018 a marzo 2019), dopo i pareggi contro Roma (0-0) e Como (1-1) aveva incassato tre ko di fila contro Lecce (1-0), Napoli (4-0) ed Empoli (2-0). Poi, però, la svolta: doppio successo per 3-2 tra Parma e Torino e in mezzo il prezioso 1-1 all'Allianz Stadium contro la Juve.