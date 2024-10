Bologna-Milan rinviata a data da destinarsi: la decisione ufficiale

BOLOGNA - Allerta meteo su Bologna che continua ad essere in balia dei torrenti e dei fiumi in piena e si è arrivati ad una decisione ufficiale sulla sfida che attende gli uomini di Italiano e il Milan di Fonseca. L'assemblea della Lega Serie A ha riunito il Cda di via Rosellini e ha deciso per il rinvio ufficiale Bologna-Milan, gara in programma domani al Dall'Ara, a data da destinarsi. La notizia del rinvio è arrivata direttamente dal presidente rossonero Scaroni in uscita dall'assemblea straordinaria convocata per arrivare alla decisione attesa da squadre e tifosi: "A mio parere è una decisione incomprensibile. Il Sindaco ha vietato la partita a porte chiuse, non ho capito perché ma difronte all'ordinanza del Sindaco abbassiamo la testa". Alla fine si è deciso di non disputare la gara nell'impianto bolognese e nemmeno a Como o Empoli, eventuali stadi opzionati in caso di decisione di giocare ugualmente il match. Il Ceo rossoblù Claudio Fenucci ha dichiarato dopo l'ufficialità: “Bologna-Milan rinviata a data da destinarsi. Ci farà piacere giocare in futuro la gara con lo stadio pieno. L’incasso sarà devoluto alle famiglie colpite dall’alluvione. Aprile? Penso si possa trovare una data prima, ma è di competenza della Lega”.