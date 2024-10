Lucca e Davis gol, l’Udinese stende il Cagliari: Runjaic aggancia la Juve!

L'Udinese batte il Cagliari per 2-0 e vola al quarto posto in classifica in compagnia della Juventus a quota 16 punti. I friulani tornano così a vincere dopo il ko di San Siro contro il Milan e lo fanno con una rete per tempo: Lucca sblocca la gara al 38°, raddoppia Davis al minuto 78. Nella prima frazione di gioco al 30° il Cagliari resta in dieci uomini per il rosso estratto a Makoumbou, frutto di due cartellini gialli. In classifica la squadra di Nicola resta a quota 9 punti e torna a perdere dopo tre risultati utili consecutivi.