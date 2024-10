La Serie A per la Lega del Filo d'oro

TORINO - Torna in questo weekend la campagna “Spazio ai sogni” della Lega del Filo d’Oro, sostenuta in da tutta la Serie A e dai messaggi di alcuni tra i più noti portieri del calcio italiano: l’obiettivo è contribuire al sogno di migliaia di bambini e adulti sordociechi e delle loro famiglie e sostenere la Lega del Filo d’Oro, che da sessant’anni si prende cura di loro. Basta un sms o una chiamata da rete fissa al 45514 per supportare le attività del Centro Diagnostico della Lega del Filo d’Oro. Sono Gigio Donnarumma, Alex Meret, Daniele Padelli, Ivan Provedel e Samir Handanovic, oggi allenatore dell’Under 17 dell’Inter, i testimonial della campagna, insieme ad amici storici della Lega del Filo d’Oro quali Renzo Arbore e Neri Marcorè con lo chef Filippo La Mantia. In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “Spazio ai Sogni - Dona ora al 45514” poco prima del fischio di inizio di ogni match. Nelle interviste pre e post gara, dirigenti, allenatori e calciatori porteranno sulla giacca l’adesivo della Lega del Filo d’Oro.