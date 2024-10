Il Toro torna a vincere, Como ko: Njie decisivo, Milinkovic show, Vanoli sorride

Il Torino batte di misura il Como in casa e lo fa grazie alla prima firma in campionato di Alieu Njie : il classe 2005 rilancia i granata grazie al gol vittoria arrivato al minuto 75 dopo un clamoroso errore di Braumoder che sbaglia l'appoggio ad Audero. La squadra di Vanoli torna così alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive (contro Lazio, Inter e Cagliari) e in classifica sale al sesto posto a quota 14 punti. Il Como di Fabregas non vince invece da tre giornate e resta ancorato al 14esimo posto a quota 9 punti.

Torino-Como 1-0, la cronaca

Il Toro si piazza sulla difensiva e lascia Adams e Sanabria troppo soli là davanti, il Como non rischia nulla e il tentativo di Paz non inquadra lo specchio, mentre Fadera non sfrutta la sbandata di Coco calciando addosso a Milinkovic-Savic. E' una sfida senza emozioni e con tanti errori tecnici, da segnalare solo quattro ammoniti (Strefezza, Masina, Goldaniga più Linetty per proteste) e lo stop di Roberto, che al 38' lascia il campo per un problema muscolare sostituito da Braunoder. L'unica occasione granata porta al gol di Adams lanciato da Walukiewicz, ma l'arbitro Ayroldi annulla subito per fuorigioco. Vanoli si sgola all'intervallo e cerca soluzioni dopo che il possesso palla recita 70 a 30 per il Como, il Toro rientra con Vojvoda al posto di Walukiewicz. I granata trovano coraggio e creano, con Lazaro che di testa trova la grande risposta di Audero all'ora di gioco. Gli ospiti rispondono con Strefezza e Vanja è reattivo nella respinta, così Vanoli si gioca le carte Njie e Gineitis. E' il Como, però, ad essere ancora pericoloso: Paz calcia dalla distanza, Vanja devia in corner con l'aiuto della traversa. Al 75', la svolta: Braunoder sbaglia il retropassaggio, Njie ne approfitta e, dopo aver saltato Audero, deposita in rete. Fabregas cerca il pareggio inserendo anche Belotti, il Toro chiude in affanno e viene salvato ancora da Vanja.