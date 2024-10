Diretta Napoli-Lecce ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Ad aprire il sabato di Serie A sarà la sfida in programma alle 15 allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Lecce. Gli azzurri di Antonio Conte (sfida speciale per lui, nato proprio a Lecce il 31 luglio 1969 e al club giallorosso dal 1985 al 1991), primi in classifica a +2 dall'Inter, vogliono approfittare dello scontro diretto tra i nerazzurri e la Juve (domenica alle 18 al Meazza) per allungare sulle inseguitrici. Dopo il passo falso all'esordio al Bentegodi contro l'Hellas Verona (3-0), i campani sono risorti dalle proprie ceneri come l'araba fenice e hanno messo insieme un filotto di sette risultati utili consecutivi. A parte lo 0-0 dell'Allianz Stadium contro i bianconeri di Thiago Motta, Kvara e compagni hanno solo vinto battendo una dietro l'altra Bologna (3-0), Parma (2-1), Cagliari (0-4), Monza (2-0), Como (3-1) ed Empoli (1-0). I salentini di Luca Gotti, invece, sono chiamati a rialzare la testa dopo l'imbarcata subita al Via del Mare contro la Fiorentina: un netto 6-0 che impone ai giallorossi una reazione immediata. Attualmente penultimi in classifica, i pugliesi hanno racimolato appena cinque punti, frutto del successo interno contro il Cagliari (1-0) e dei pareggi contro Torino (0-0) e Parma (2-2). Completano il quadro le sconfitte contro Atalanta (4-0) e Inter (2-0) nei primi due impegni del campionato e le tre consecutive rimediate contro Milan (3-0), Udinese (1-0) e Fiorentina appunto (6-0).