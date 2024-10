Diretta Atalanta-Verona ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Atalanta torna in campo contro l'Hellas Verona, gara valida per la nona giornata di Serie A e in programma al Gewiss Stadium alle ore 20.45. Sfida cruciale per i nerazzurri, l'obiettivo è quello di dare continuità alla doppia vittoria ottenuta contro Venezia e Genoa. Quinto posto in campionato a pari merito con Fiorentina, Lazio e Udinese, i bergamaschi cercheranno il terzo successo consecutivo: situazione differente in casa gialloblù, reduci da ben quattro sconfitte nel giro delle ultime cinque gare giocate.