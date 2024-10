Inter-Juve? Intanto Conte scappa: 1-0 al Lecce, il Napoli in fuga Scudetto

Quarto successo consecutivo per il Napoli, che si aggiudica la sfida interna contro il Lecce grazie alla rete di Giovanni Di Lorenzo. Un risultato valido per la nona giornata di campionato e che consente agli uomini di Antonio Conte di mantenere il comando della classifica con 22 punti. Il prossimo impegno di Serie A vedrà i partenopei scendere in campo a San Siro contro il Milan di Paulo Fonseca: gara in programma il 29 ottobre alle ore 20.45. Domenica alle 18 invece, Juventus e Inter si contenderanno il secondo posto alle spalle del Napoli. I salentini rimediano invece il terzo ko dopo quelli contro Udinese e Fiorentina e restano ancorati in zona retrocessione.