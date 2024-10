Ronaldo e quell'esultanza che Di Lorenzo non ha dimenticato: Juve-Napoli...

Il gol di Di Lorenzo contro il Lecce è di fondamentale importanza per Antonio Conte, che grazie al suo capitano trova tre punti che lo portano a +5 sull'Inter e a +6 sulla Juventus in attesa del derby d'Italia in programma domani alle 18. Una partita difficile quella del Maradona contro il Lecce di Gotti, che ha resistito fino al 73' prima di subire la rete della sconfitta. Il capitano dei partenopei aveva già trovato la marcatura del vantaggio nel primo tempo, salvo poi vedersela annullare per fuorigioco. E una volta siglato il gol decisivo, Di Lorenzo è voluto tornare sull'episodio a modo suo. Esultando con il resto dei compagni, il terzino azzurro ha mimato ironicamente il gesto del Var. Un gesto che, in realtà, Di Lorenzo aveva già visto dal vivo da Cristiano Ronaldo.