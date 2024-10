Diretta Inter-Juventus ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - E' l'ora del derby d'Italia! Il 9° turno di Serie A mette in scena la sfida tra Inter e Juventus. San Siro il palcoscenico scelto per il primo atto della stagione tra Simone Inzaghi e Thiago Motta. Nerazzurri contro bianconeri, alla super sfida le due formazioni arrivano con umori diversi dopo le notti di Champions: da una parte la gioia per il gol di Thuram sul campo dello Young Boys; dall'altra la delusione per il ko interno contro lo Stoccarda firmato El Bilal Touré nonostante un immenso Perin. Il punto in comune tra i due tecnici è una infermeria che terrà fuori dall'incontro molti pezzi pregiati. Acerbi, Calhanoglu e Carlos Augusto gli assenti nello scacchiere di Inzaghi mentre Motta dovrà fare a meno di Koopmeiners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Milik e ovviamente Bremer. Tante le defezioni, ma la posta in palio è troppo ricca per commettere errori, tre punti che possono offrire il posto a diretta insegutrice del Napoli di Antonio Conte.