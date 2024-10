Diretta Fiorentina-Roma ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - La Fiorentina di Raffaele Palladino ospita la Roma nell'incontro valido per la 9ª giornata di Serie A. Le due squadre, reduci dai successi in Europa rispettivamente contro San Gallo e Dinamo Kiev, si presentano all'appuntamento con 13 e 10 punti in classifica. La Viola vanta un bilancio di 3 vittorie nelle ultime 5 gare di campionato, due delle quali arrivate negli ultimi impegni con Lecce (6-0) e Milan (2-1). L'ultimo successo in Serie A degli uomini di Ivan Juric rimanda invece alla sfida interna contro il Venezia del 29 settembre (2-1). I 3 punti raccolti in Europa League non hanno comunque risparmiato a Dybala e compagni i fischi dell'Olimpico, che dai giallorossi si aspettano un cambio di rotta in termini di approccio e prestazione. Nel mentre, in casa Roma continua a tenere banco il futuro del tecnico, con voci di corridoio che considerano perfino un clamoroso ritorno di De Rossi a Trigoria. La prossima giornata, la Fiorentina scenderà in campo a Genova, mentre Juric ritroverà il Torino all'Olimpico.