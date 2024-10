Diretta Lazio-Genoa ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Lazio ospita il Genoa nell'incontro valido per la nona giornata di campionato. Gli uomini di Baroni tornano in campo dopo il successo contro il Twente in Europa League. Un successo rimediato al termine di una gara dominata in larga parte dai biancocelesti, che tuttavia nonostante la superiorità numerica hanno faticato a sfruttare le tante occasioni da gol. I 3 punti conquistati tengono comunque alto il morale della squadra, che in Europa mantiene il comando della classifica, e in campionato continua a dimostrare un buono stato di forma. Reduce dal ko allo Stadium contro la Juve, la Lazio ha vinto 3 delle ultime 5 gare in Serie A. Dall'altra parte del campo c'è ora il Genoa, che la scorsa giornata ha raccolto 1 punto nella sfida interna con il Bologna. In precedenza, i 3 ko consecutivi contro Atalanta, Juventus e Venezia. I prossimi impegni di campionato vedranno Baroni e Gilardino affrontare rispettivamente Como e Fiorentina.