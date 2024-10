L'Empoli gioca solo un tempo, il Parma getta via 3 punti: al Tardini è 1-1

Termina con un pareggio la sfida tra Parma ed Empoli valida per la 9ª giornata di campionato. Una sfida che ha visto la formazione di D'Aversa gestire bene la prima metà di gioco, trovando il vantaggio grazie all'autorete di Coulibaly . Nella ripresa però, il Parma indovina l'approccio alla gara e pareggia i conti nel finale con Charpentier . Pochi minuti dopo, Bonny , getta al vento la chance di ribaltare lo svantaggio fallendo un calcio di rigore che avrebbe potuto decidere le sorti del match: 1-1 il risultato finale. Gli azzurri perdono così l'occasione di unirsi al treno delle squadre salite a quota 16 punti: Udinese, Atalanta e Juve. Gli uomini di Motta sono attesi alle ore 18 a San Siro per contendere all'Inter il secondo posto alle spalle del Napoli . E proprio i nerazzurri di Inzaghi saranno in prossimi avversari dell'Empoli in Serie A: al Castellani, i toscani sono andati ko soltanto contro la formazione allenata da Conte . Quanto al Parma, i gialloblù rientrano con 8 punti in classifica a due lunghezze sul Genoa terzultimo. La prossima giornata, scenderanno in campo allo Stadium contro i bianconeri di Motta .

Il racconto della partita

Più Empoli che Parma in avvio di gara al Tardini, con gli uomini di Pecchia in modalità attendista mentre cresce il pressing degli ospiti. I gialloblù guadagnano però la prima occasione da gol dopo 11 minuti di gioco, con Bonny che chiama in causa Vasquez prima di essere pescato in fuorigioco. A trovare il vantaggio ci riesce per primo Fazzini, che anticipa Coulibaly finalizzando un bel giro palla dell'Empoli: la marcatura viene poi giudicata autogol del difensore francese. Al 42', i padroni di casa reagiscono col sinistro di Cancellieri decollato da fuori area e terminato sulla traversa. Nella ripresa, il Parma ingrana la marcia giusta e prova a pareggiare i conti con un tiro dalla distanza di Bonny, respinto nuovamente da Vasquez. Dice la sua anche Bernabé che spaventa gli ospiti su calcio di punizione, che si esaurisce però con la risposta del portiere colombiano. Ma è al 79' che il subentrato Charpentier stoppa in area e calcia a rete firmando l'1-1. Pochi minuti dopo, Vasquez abbatte Almqvist in area e costringe l'arbitro a indicare il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Bonny, che all'83' infrange sulla traversa l'occasione per ribaltare lo svantaggio.