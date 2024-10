Noslin-Pedro-Vecino, tris Lazio al Genoa. Pirotecnico 2-2 in Monza-Venezia

La Lazio di Marco Baroni riscatta il ko subito per mano della Juventus all'Allianz Stadium e si impone con un netto 3-0 contro il Genoa di Alberto Gilardino, che domani annuncerà Mario Balotelli, giunto alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. All'Olimpico sblocca il risultato Tijjani Noslin - in campo all'ultimo momento per il forfait di Mattia Zaccagni - al 21', raddoppia Pedro all'86' e chiude Vecino al 95'. Tra le fila rossoblù, Fabio Miretti in campo per 62' , sostituito da Badelj. I biancocelesti salgono così a quota 16 punti in classifica , provvisoriamente terzi in coabitazione con i bianconeri di Thiago Motta, l'Atalanta e l'Udinese. Termina invece 2-2 la sfida dell'U-Power Stadium tra Monza e Venezia : i lagunari di Eusebio Di Francesco, che inserisce Hans Nicolussi Caviglia al 64' al posto di Alfred Duncan, si portano avanti in due occasioni, con l'islandese Mikael Egill Ellertsson al 15' e con Michael Svoboda al 39'. I brianzoli di Alessandro Nesta, in dieci dall'80' per l'espulsione di Warren Bondo, pareggiano prima con Georgios Kyriakopoulos al 23', poi con Milan Djuric al 44'.

Lazio-Genoa 3-0, la cronaca

I rossoblù partono con un buon piglio e costringono Provedel all'intervento di piedi già al 2' per respingere il tentativo di Martin direttamente da angolo. Con il passare dei minuti la Lazio prende metri e spinge soprattutto sulla sinistra con il solito Tavares, che si crea lo spazio per un diagonale potente alto di poco. Al 21', il portoghese è protagonista con un'azione travolgente: fermato, la palla arriva proprio a Noslin, che salta Sabelli e Vogliacco e infila un piazzato rasoterra sul secondo palo su cui Leali non può nulla. La partita è vivace ma senza chiare occasioni, e soprattutto latitano le punte, poco coinvolte da entrambe le parti. Al rientro dagli spogliatoi Gilardino si gioca la carta Norton-Cuffy, che dopo pochi secondi si fa tutto il campo per vie centrali arrivando al tiro, respinto da Provedel. I biancocelesti rispondono con Castellanos, che prima spara alle stelle dopo un suggerimento di Tavares, poi viene chiuso bene da Leali dopo una bella giocata sulla linea di fondo. La Lazio appare stanca, quindi Gilardino inserisce Ekhator e Ankeye per provare a pungere, ma il secondo esce dopo pochi minuti per una botta al ginocchio. Negli ultimi venti minuti la Lazio riprende il pallino del gioco grazie anche all'entrata in campo di Tchaouna e Pedro: il primo spreca una grande chance per il raddoppio ma è fondamentale all'86' nel dare il via alla ripartenza che, dopo il cross rasoterra di Castellanos, ha portato al gol dell'ex Barcellona e Chelsea, a coronare un impatto molto importante sulla partita. Nel recupero arriva anche il tris di Vecino di testa su cross di Tavares.

Lazio-Genoa 3-0: tabellino e statistiche

Monza-Venezia 2-2, la cronaca

Dopo un'iniziale fase di studio priva di squilli da entrambe le parti, la compagine arancioneroverde trova il gol del vantaggio al 15' con Mikael Ellertson: grande azione personale di Oristanio che serve l'islandese, il quale calcia con il sinistro e batte Turati. La risposta della squadra biancorossa, però, non si fa attendere e al 23' agguanta il pareggio con Georgios Kyriakopoulos che, dopo aver ricevuto palla da Pedro Pereira, salta Svoboda e deposita in fondo al sacco. I ritmi della gara rallentano intorno alla mezz'ora di gioco, ma al 38' il Venezia torna a spingere sull'acceleratore firmando la rete del 2-1 con Michael Svoboda: sugli sviluppi di un calcio di punizione di Andersen, il difensore anticipa Izzo e realizza l'incornata vincente. Nuovo botta e risposta tra le due squadre, poiché a un minuto dall'intervallo ci pensa Milan Djuric a consentire al Monza di andare a riposo sul 2-2, sfruttando un errore di Svoboda. Nella ripresa gli uomini di Eusebio Di Francesco vanno ad un passo dal nuovo vantaggio con Gianluca Busio, che si vede respingere da Turati una conclusione da distanza ravvicinata. La partita resta bloccata sul 2-2, così i due allenatori provano a scuotere le loro squadre attraverso delle sostituzioni. A dieci minuti dal 90' la formazione di Alessandro Nesta resta in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Warren Bondo per somma di ammonizioni. I veneti, dunque, danno vita ad un forcing per provare a vincere, ma i biancorossi resistono e difendono il 2-2 fino al triplice fischio. In virtù di questo risultato il Monza sale a 8 punti, mentre il Venezia resta in zona retrocessione a quota 5.

Monza-Venezia 2-2: tabellino e statistiche