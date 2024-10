Inter-Juve, Italia-Germania di San Siro: nel derby del secolo inizia il futuro bianconero

Inter-Juve 4-4, ne gode Antonio Conte e il Napoli

Al momento, tuttavia, dello spettacolare 4-4 di San Siro ne gode Antonio Conte (ancora più che tutti gli spettatori, per una volta ripagati dell’esorbitante prezzo del biglietto). A botte di 1-0 ha preso quattro punti di vantaggio sull’Inter e cinque sulla Juventus. Non sono proprio una voragine incolmabile, a questo punto del campionato, ma Conte è un regolarizza e senza coppe sa tenere il passo. E se l’Inter non ritrova la solidità e la Juventus continua tra alti e bassi... Ma è presto per parlarne. Ed è tempo di godere di una grande e spettacolare partita, ora che finalmente la Serie A s’è decisa a regalarcene una in stile Liga. Un “Classico” come si deve, con giocatori di qualità e tanti gol. Uno da campionato spagnolo, per esempio, è Francisco Chico Conceiçao, dribblomane meraviglioso e dotato di uno strappo da fermo che in Italia non si trova e in Europa solo qua e là. Ma il cuore o, meglio, il cervello della Juventus di Motta resta Cambiaso, il cui ruolo è indefinibile, ma la sua importanza per la squadra si pesa in tonnellate. Fa quasi sempre la cosa giusta, soprattutto quando è difficile notarlo, e - guarda caso - lo trovi sempre nelle azioni che contano della partita.