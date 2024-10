Casini e l'orario di Inter-Juve: "Il mercato estero ha inciso"

Lorenzo Casini ha parlato così: " Alla vigilia del consiglio federale sull'autonomia e il diritto d'intesa siamo a buon punto , il riequilibrio numerico dei pesi elettorali e dei consiglieri è un po' basso. Se il professionismo tutto ha otto consiglieri, la Serie A si aspetta di avere almeno la maggioranza di quei consiglieri, cioè un 51% dentro il professionismo. Su questo non vedo spaccature, riguarda le istituzioni e non le persone. Se si va sulle persone si commette un errore di prospettiva. Una Serie A più forte è un bene per tutti ".

La Supercoppa e l'orario di Inter-Juve

Lorenzo Casini poi ha risposto a domande sulla Supercoppa: "Il format a quattro per la Supercoppa italiana non è scolpito nella pietra, viene deciso di anno in anno e volta per volta. Il pro del format a quattro è sia economico che un'opportunità di promozione e di farsi vedere all'estero da parte delle squadre. I tifosi? Stiamo lavorando per facilitare la loro presenza".

A chiudere ha parlato dell'orario insolito della sfida tra Inter e Juve (alle 18 di domenica): "Rispetto all'orario la questione dei mercati esteri ha inciso. Quello su cui vogliamo migliorare è l'anticipo della comunicazione degli orari in modo da permettere di programmare tutto meglio".