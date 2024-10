Juve-Parma, ufficiale l'arbitro: brutti ricordi Fagioli, Pecchia e... Ronaldo

Juventus-Parma: l'arbitro

La Juventus ospiterà il Parma nel match che si giocherà mercoledì 30 ottobre (20:45). A dirigere i bianconeri sarà il fischietto di Luca Zufferli della sezione di Udine: gli assistenti saranno Mastrodonato e Di Gioia mentre il quarto uomo sarà il signor Ayroldi. Al VAR ci sarà Abisso, mentre AVAR sarà Meraviglia.

Juve-Zufferli, il precedente

Per Zufferli si tratterà della prima direzione in carriera in Serie A dei bianconeri (14ª presenza in A) anche se c'è un precedente legato alla Next Gen: il fischietto di Udine infatti arbitrò gli ottavi di finale dei Playoffs di Serie C della stagione 2019-20 con il successo per 2-0 della Juventus U23 contro il Padova, capitanato da Ronaldo (Pompeu da Silva), grazie alle reti di Zanimacchia e Frabotta con Fagioli espulso al 47' e anche l'allenatore dei bianconeri Fabio Pecchia che diresse la squadra dalla tribuna nelle battute finali.