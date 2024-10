Diretta Cagliari-Bologna ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - Alle ore 18.30, all'Unipol Domus, il Cagliari ospita il Bologna nel turno infrasettimanale, l'unico di questa stagione, valido per la decima giornata del campionato di Serie A. I sardi di Davide Nicola sono reduci dal ko in trasferta a Udine (2-0), una sconfitta che ha interrotto una striscia di tre risultati utili consecutivi: vittorie per 3-2 al Tardini contro il Parma e in casa contro il Torino e pareggio per 1-1 all'Allianz Stadium contro la Juve. Gli isolani al momento sono dodicesimi in classifica a quota nove. Gli stessi punti racimolati fin qui dagli emiliani di Vincenzo Italiano che lo scorso weekend non hanno giocato per via del rinvio della sfida interna contro il Milan. I rossoblù in questo avvio di campionato ha messo insieme la bellezza di sei pareggi vincendo appena una volta, 2-1 a Monza, e perdendo solo al cospetto della capolista Napoli, 3-0 al Maradona.