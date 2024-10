Diretta Empoli-Inter ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

L’Inter è impegnata sul campo dell’Empoli nel decimo turno di Serie A. I nerazzurri sono secondi in classifica con 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta) e vengono dal 4-4 casalingo con la Juve. L’Empoli, invece, ha rimediato appena due punti nelle ultime 4 giornate, rimediando due pari e due ko, e staziona a metà graduatoria con 11 punti. "Bisogna ragionare su chi siamo e su come siamo partiti. Se non troviamo soddisfazione a ottenere un punto a Parma commettiamo un grave errore. Poi c'è il rimpianto, perché nel primo tempo potevamo concretizzare di più e meglio le occasioni avute. Ci sono anche gli avversari, loro hanno fatto cambi che non gli hanno fatto abbassare l'intensità ma anche migliorare. A livello di energie si è pagato molto la partita contro il Napoli, in un campo sabbioso come era il Castellani. Con l’Inter è una partita che si prepara da sola” ha detto Roberto D'Aversa, in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro i nerazzurri.