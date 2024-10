Diretta Atalanta-Monza ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

L'Atalanta ospita il Monza nel decimo turno di Serie A. I nerazzurri vengono da tre vittorie di fila in campionato e sono quarti in classifica con 16 punti dopo 9 giornate. Con 24 gol all'attivo presentano il miglior attacco del torneo. Il Monza ha ottenuto tre risultati utili (due pareggi e una vittoria) negli ultimi tre turni ed è nella parte bassa della graduatoria a quta 8. "I risultati sono buoni, peccato per l'ultima partita che era alla nostra portata. Abbiamo sbagliato il primo tempo e un po' l'approccio, credo però che gli ultimi risultasti facciano vedere una squadra in salute. Qualcuno ha detto che tiriamo poco, ma nelle ultime partite abbiamo fatto cinque gol, è una cosa buona per noi. Ci sono state partite in cui abbiamo tirato pochissimo però stiamo migliorando, questo è un dato per me importante" ha detto il tecnico del Monza Alessandro Nesta in conferenza stampa alla vigilia del match.