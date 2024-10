Diretta Venezia-Udinese ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Venezia e Udinese si sfidano nel decimo turno di Serie A. La formazione di casa è ultima in classifica con 5 punti dopo 9 giornate e ha rimediato un pareggio nell'ultimo turno, sul campo del Monza, dopo tre sconfitte di fila. L'Udinese, invece, è nella parte alta della classifica con 16 punti e ha conquistato 5 successi e un pari, perdendo tre volte, nei primi 9 turni. "Contro il Cagliari mi è piaciuto come siamo stati da subito dentro la gara, abbiamo vinto tanti duelli. Mi è piaciuta la nostra determinazione e il nostro spirito di squadra. Sappiamo che contro il Venezia non sarà semplice: giocano in casa, nel loro stadio e ci sarà una grande atmosfera.Finora sono stati un avversario difficile per tutti, hanno creato molto e non hanno nulla da perdere. Mi aspetto una gara difficile: ci dovremo mettere tanto impegno", ha detto Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, alla vigilia dell'incontro.