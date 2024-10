Frattesi la mette in ghiaccio, a Empoli è festa Inter. Il Venezia ribalta l'Udinese!

Torna a vincere l'Inter, che dopo il pareggio di San Siro contro la Juve esce vincitore dalla trasferta al Castellani valida per la 10ª giornata di Serie A. Gli uomini di Inzaghi superano i padroni di casa grazie alle reti di Frattesi (doppietta) e Lautaro Martinez . Un risultato che consente ai nerazzurri di tenere il passo del Napoli, reduce dal successo contro il Milan a San Siro , e di portarsi momentaneamente a quattro lunghezze dalla Juve di Motta , attesa alle ore 20.45 allo Stadium per la sfida contro il Parma . Il calendario vedrà Lautaro e compagni ospitare il Venezia nell'incontro in programma il 3 novembre. Poi sarà nuovamente Champions League, con Inzaghi che il 6 novembre riceverà l' Arsenal di Arteta . L'Empoli di D'Aversa resta invece fermo a quota 11 punti: prossima gara lunedì 4 contro il Como al Castellani.

Il racconto della partita

È l'Empoli a guadagnarsi la prima occasione con Solbakken, che al 5' minuto invade l'area ospite e chiama in causa Sommer con un tiro in diagonale, poi intercettato dal portiere svizzero. Gli uomini di Inzaghi reagiscono e sfiorano il vantaggio su calcio di punizione battuto da Dimarco e deviato pericolosamente da Ismajli. Risponde però presente Vasquez che devia in angolo con un'europarata. Alla mezz'ora, Goglichidze sbaglia l'intervento su Thuram sulla trequarti e costringe Marchetti a estrarre il giallo. L'arbitro viene però richiamato al Var e decide per l'espulsione del difensore. Sul pallone si ripresenta allora Dimarco, costringendo Vasquez a negare ancora una volta il vantaggio ospite. Allo scadere del primo tempo, Lautaro schiaccia di testa ma la palla termina di poco a lato. A sbloccare le marcature ci pensa allora Frattesi pochi minuti dopo il rientro in campo con un campanile partito dalla diagonale e agevolato da una deviazione che tradisce Vasquez. Al 65', Lautaro ci riprova di testa ma trova la risposta portiere colombiano. Bisseck si fionda sulla respinta senza però trovare la porta. Un minuto dopo, Frattesi viene servito in area dal capitano nerazzurro e firma la doppietta. Al 79', Lautaro cala il tris: 3-0 il risultato finale.

Udinese: niente sorpasso sulla Juve

Vince in rimonta il Venezia, che al Penzo supera l'Udinese con il finale di 3-2. Una gara che ha visto gli ospiti trovare dapprima il doppio vantaggio con Lovric (19') e Bravo (25'), e in seguito subire la rimonta recante la doppia firma di Pohjanpalo (41', rig., 86', rig.) e quella di Nicolussi Caviglia (56'): l'ex Juve va a segno su calcio di punizione. Una rimonta che impedisce alla formazione di Runjaic di sorpassare virtualmente la Juve in classifica. I friulani, che il 2 novembre ospiteranno gli uomini di Motta, restano dunque fermi a quota 16 punti in classifica. La formazione di Di Francesco invece conquistano tre punti utili a sollevarsi dall'ultimo posto. Domenica 3 i lagunari scenderanno in campo a San Siro contro l'Inter.