Diretta Roma-Torino ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - A chiudere l'unico turno infrasettimanale di questa stagione di Serie A sarà la sfida dell'Olimpico tra Roma e Torino in programma alle ore 20.45. Momento delicato nella Capitale, con i giallorossi contestati dai propri tifosi dopo l'imbarcata subita al Franchi contro la Fiorentina: un netto 5-1 che pone tutti sul banco degli imputati, in primis proprio Ivan Juric, grande ex della sfida stasera, il cui futuro sulla panchina dei capitolini è in forte dubbio. Quello incassato contro la Viola di Raffaele Palladino è già il terzo ko in questo campionato dopo appena nove partite (le altre sconfitte sono arrivate entrambe in casa contro l'Empoli, 2-1, e l'Inter, 1-0), un dato che certifica un avvio di stagione davvero disastroso per la Roma, attualmente al dodicesimo posto in classifica con appena 10 punti. Sono invece a quota 14 i granata di Paolo Vanoli che dopo tre sconfitte di fila per 3-2 contro Lazio, Inter e Cagliari nell'ultimo turno sono tornati al successo battendo 1-0 il Como grazie alla rete del 19enne svedese della formazione Primavera Alieu Nije.