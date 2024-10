Gosens firma il sorpasso Juve: la Fiorentina batte il Genoa

È la Fiorentina ad aggiudicarsi il match contro il Genoa valido per la 10ª giornata di campionato. Un successo rimediato nonostante il pressing sostenuto degli uomini di Gilardino , e che consente alla Viola di superare la Juve in classifica e di salire al 3º posto , agganciando inoltre l' Atalanta a quota 19 punti con differenza reti pari a 12. La prossima giornata, la formazione di Palladino sarà ospite del Toro nell'incontro in programma il 3 novembre. Poi sarà di nuovo Conference League con la trasferta di Cipro contro l'Apoel. I grifoni rientrano invece da ultimi in classifica, con 6 punti e un bilancio di 4 sconfitte nelle ultime 5 gare. Il 4 novembre, Miretti e compagni scenderanno in campo al Tardini contro il Parma.

Il racconto della partita

Partono forte i padroni di casa, che guadagnano due buone occasioni da gol dapprima con Matturro, fermato da De Gea al 7' minuto sugli sviluppi di un calcio di punizione e in seguito con Sabelli, che al 23' intercetta un cross in area e calcia di poco a lato. Nella ripresa, è invece Ekhator a spaventare gli ospiti con un tiro da posizione defilata che manca di poco lo specchio della porta. Genoa efficace anche sulla fase difensiva, resistendo alle incursioni proposte dalla Fiorentina intorno all'ora di gioco. Tra queste, la chance creata da Sottil che mette una palla insidiosa in area senza però trovare nessuno sotto la porta di Leali. A sbloccare le marcature ci pensa Gosens, che al 72' riceve il cross di Beltran e supera il portiere. Il Genoa però non ci sta e si lancia a caccia del pareggio. All'84', Pinamonti viene anticipato da Dodo su un traversone in area, perdendo l'occasione di firmare l'1-1. Pochi minuti dopo, Masini ci prova in rovesciata, ma la traiettoria non preoccupa più di tanto De Gea. Nel finale, il portiere spagnolo salva il risultato con un grande intervento sulla deviazione di Vasquez: 1-0 il finale.